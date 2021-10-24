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Джонсон призвал население сделать третью прививку от коронавируса

Джонсон призвал население сделать третью прививку от коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны, которые получили приглашение сделать третью прививку от коронавируса, незамедлительно вакцинироваться.
Другие страны
24 октября 2021 г. 08:31
Джонсон призвал население сделать третью прививку от коронавируса
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны, которые получили приглашение сделать третью прививку от коронавируса, незамедлительно вакцинироваться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы правительства.

"Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму. Мы достигли феноменального прогресса, но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение", - сказал Джонсон.

"Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но лишь в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге", - добавил он. "Это призыв ко всем: тем, кто подходит под критерии бустерной вакцинации, кто еще не получил вторую дозу или чей ребенок может получить прививку. Вакцины безопасны, они спасают жизни и являются выходом из пандемии", - сказал премьер.

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