Джонсон призвал население сделать третью прививку от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны, которые получили приглашение сделать третью прививку от коронавируса, незамедлительно вакцинироваться.
"Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму. Мы достигли феноменального прогресса, но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение", - сказал Джонсон.
"Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но лишь в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге", - добавил он. "Это призыв ко всем: тем, кто подходит под критерии бустерной вакцинации, кто еще не получил вторую дозу или чей ребенок может получить прививку. Вакцины безопасны, они спасают жизни и являются выходом из пандемии", - сказал премьер.