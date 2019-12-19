Джонсон призвал чиновников отказаться от слова Brexit после выхода страны из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал чиновников отказаться от употребления слова Brexit после выхода страны из состава ЕС 31 января 2020 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местных СМИ, исключив появившийся три года назад термин из государственного дискурса, премьер надеется показать общественности, что процесс выхода остался позади. Правительство также, предположительно, перестанет называть торговое соглашение королевства и ЕС "сделкой", чтобы избежать ассоциаций с предложенной Джонсоном сделкой о "разводе" с ЕС.

"Как только мы покинем союз 31 января - все: сделка будет считаться завершенной, и речь пойдет лишь о будущих отношениях", - сообщил источник.

Среди прочих мер - упразднение министерства по вопросам выхода Великобритании из ЕС (неофициальное название - по вопросам Brexit). Этот факт уже был подтвержден в правительстве.