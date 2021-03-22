Джонсон предупредил о начале третьей волны коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что третья волна коронавируса в Европе «омоет наши берега».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что третья волна коронавируса в Европе «омоет наши берега».

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По мнению Джонсона, Великобритании нужно готовиться к росту числа заболеваний на континенте. Британский премьер сделал свое заявление после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Великобританию о возможности наложить запрет на экспорт сделанных в Европе доз вакцины AstraZeneca в страну.

По данным «Би-би-си», Борис Джонсон в прошедшую субботу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На переговорах обсуждалось предупреждение главы Еврокомиссии.

«Я убежден по результатам переговоров последних месяцев, что наши партнеры из Европейского союза не хотят создавать блокаду», — ответил Джонсон на вопрос о возможности запрета экспорта.