О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джонсон предупредил о начале третьей волны коронавируса

Джонсон предупредил о начале третьей волны коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что третья волна коронавируса в Европе «омоет наши берега».
Другие страны
22 марта 2021 г. 23:11
Джонсон предупредил о начале третьей волны коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что третья волна коронавируса в Европе «омоет наши берега».

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По мнению Джонсона, Великобритании нужно готовиться к росту числа заболеваний на континенте. Британский премьер сделал свое заявление после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Великобританию о возможности наложить запрет на экспорт сделанных в Европе доз вакцины AstraZeneca в страну.

По данным «Би-би-си», Борис Джонсон в прошедшую субботу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На переговорах обсуждалось предупреждение главы Еврокомиссии.

«Я убежден по результатам переговоров последних месяцев, что наши партнеры из Европейского союза не хотят создавать блокаду», — ответил Джонсон на вопрос о возможности запрета экспорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Britaniyada pandemiyanın üçüncü dalğası başlaya bilər

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны
ФотоВ Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны
22 марта 2021 г. 22:43
В ЕС прокомментировали решение Китая ввести санкции
В ЕС прокомментировали решение Китая ввести санкции
22 марта 2021 г. 21:29
КС Молдовы признал законным указ о выдвижении Гросу в премьеры
КС Молдовы признал законным указ о выдвижении Гросу в премьеры
22 марта 2021 г. 21:23
Глава МИД Китая посетит Турцию и Иран
Глава МИД Китая посетит Турцию и Иран
22 марта 2021 г. 20:52
Китай ввел санкции против парламентариев ЕС
Китай ввел санкции против парламентариев ЕС
22 марта 2021 г. 19:59
В Китае смертник устроил взрыв в здании
В Китае смертник устроил взрыв в здании
22 марта 2021 г. 18:58
Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе
Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе
22 марта 2021 г. 17:25
Великобритания сократит численность вооруженных сил
Великобритания сократит численность вооруженных сил
22 марта 2021 г. 16:50
Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет
Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет
22 марта 2021 г. 16:20
Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19
Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19
22 марта 2021 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi