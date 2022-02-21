Джонсон представит план по отмене последних коронавирусных ограничений

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит в понедельник план по "сосуществованию с COVID-19", что подразумевает окончательную отмену всех ограничений и "возвращению людям их свобод".

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит в понедельник план по "сосуществованию с COVID-19", что подразумевает окончательную отмену всех ограничений и "возвращению людям их свобод".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства.

"Благодаря феноменальному успеху программы по вакцинации и нашему улучшенному пониманию вируса, теперь мы можем перейти от правительственного вмешательства к личной ответственности", - отмечается в заявлении канцелярии. Джонсон планирует сделать объявление на этот счет в парламенте спустя два дня после того, как правительство подтвердило, что намерено отменить требование для граждан самоизолироваться на 10 дней при получении положительного результата анализа на коронавирус. По информации газеты The Mail on Sunday, подобное изменение может вступить в силу уже 24 февраля.