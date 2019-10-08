Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП

Британский премьер Борис Джонсон потребовал, чтобы жена американского дипломата, которая воспользовалась дипломатическим иммунитетом и уехала после смертельного ДТП на родину, вернулась. Как передает Report, об этом пишет Sky News.

Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.

По данным канала, женщина могла стать причиной смерти 19-летнего британца. Местная полиция считает, что автомобиль жены американского дипломата, который ехал по встречной полосе движения, столкнулся с мотоциклом парня.

Уточняется, что ДТП произошло в конце августа, однако об инциденте стало известно недавно.