Джонсон после ухода с поста премьера заработал $1,3 млн на публичных выступлениях

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с момента своей отставки 6 сентября заработал свыше £1 млн ($1,3 млн) на публичных выступлениях в разных частях мира.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с момента своей отставки 6 сентября заработал свыше £1 млн ($1,3 млн) на публичных выступлениях в разных частях мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчетность на сайте Палаты общин британского парламента, депутатом которой продолжает оставаться экс-глава правительства.

Как следует из документа, за выступление перед Советом страховых агентов и брокеров в США 14 октября Джонсон получил £276 тыс. фунтов ($343 тыс.), а за речь перед топ-менеджерами американской инвестиционной компании Centerview Partners 9 ноября - £278 тыс. ($345 тыс.). Кроме того, 17 ноября Джонсон заработал £262 тыс. ($325 тыс.) за выступление, организованное индийской газетой Hindustan Times, а 23 ноября бывшему британскому премьеру заплатили £215 тыс. фунтов ($267 тыс.) за речь на форуме португальского подразделения телекомпании CNN в Лиссабоне.

1 декабря газета The Daily Telegraph сообщила, что Джонсон решил не уходить из политики и снова выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые должны пройти в Великобритании до конца 2024 года.