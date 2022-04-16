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Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине

Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 23:14
Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине

Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

Джонсон также заявил, что продолжит тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы "гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы".

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