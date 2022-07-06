Джонсон пообещал не созывать досрочные выборы для преодоления политического кризиса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не созывать досрочные выборы для того, чтобы попытаться положить конец острому политическому кризису, в центре которого оказалось его правительство.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не созывать досрочные выборы для того, чтобы попытаться положить конец острому политическому кризису, в центре которого оказалось его правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы координационного комитета Палаты общин британского парламента. Он объединяет глав всех парламентских комитетов.

"Я совершенно не вижу какой-либо необходимости в выборах. Конечно, я отвергаю их, ближайшая дата, когда должны пройти всеобщие выборы, 2024 год", - сказал Джонсон.

Премьер-министр Соединенного Королевства имеет право созвать досрочные выборы в любой момент. В случае победы, он получает новый пятилетний срок во главе правительства - до следующих выборов.