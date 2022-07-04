Джонсон поблагодарил Эрдогана за усилия по вывозу зерна из Украины

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помощь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помощь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выступая в парламенте, премьер-министр отметил, что в разрешении сложившейся ситуации важна роль Турции, которая прикладывает все возможные усилия. Также он поблагодарил за приложенные усилия президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Британия предлагает возможности для разминирования, мы предлагаем возможности для страхования судов, которые понадобятся для вывоза зерна", - заявил Джонсон.

По его словам, "если не удастся использовать Босфор", необходимо изучить альтернативные пути экспорта зерна с Украины.