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Джонсон: План вторжения в Украину в определенном смысле начал реализовываться

Джонсон: План вторжения в Украину в определенном смысле начал реализовываться Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 17:39
Джонсон: План вторжения в Украину в определенном смысле начал реализовываться
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

Как передает Report, об этом сказал в интервью радиовещательной корпорации ВВС.

"Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все они указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали", - заявил Джонсон.

В этой связи премьер вновь призвал Россию к переговорам для снижения уровня напряженности. "Сейчас самое время отойти назад, сейчас время принять участие в серьезном дипломатическом разговоре", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson: "Ukraynanı işğal etmək planı həyata keçirilməyə başlayıb"

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