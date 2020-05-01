​Джонсон: «Пик вспышки коронавируса в Великобритании пройден»

Борис Джонсон https://report.az/storage/news/c63cc9f00eee0b6a4e10a8da556d5dfb/d8e64f41-6ecc-4ad2-90df-37882383f1ea_292.jpg

Количество умерших в Великобритании пациентов с COVID-19 достигло 26,7 тыс., увеличившись за сутки на 674, но пик вспышки пройден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Анализы 171 253 человек оказались положительными, это означает увеличение на 6 032 человека по сравнению со вчерашним днем. К сожалению, из тех пациентов, анализы которых оказались положительными на коронавирус, 26 711 умерли, это увеличение на 674 пациента со вчерашнего дня", - сказал премьер. По данным на 29 апреля, в стране умерли 26 097 человек. На данный момент неясно, означает ли это то, что число летальных исходов на самом деле достигло 26 771, как сказал глава правительства.

При этом Джонсон заверил, что страна преодолела пик вспышки. "Я могу подтвердить, что мы впервые преодолели пик этой болезни. Мы преодолели пик и движемся по нисходящей", - сказал он, предупредив о важности избежать второй волны вспышки. "Теперь жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик", - сказал премьер.

По информации Джонсона, за минувший день анализы на коронавирусную инфекцию были взяты у 81,6 тыс. человек. Таким образом, правительство не сумело выполнить собственное обещание увеличить число ежедневно проводимых анализов к концу месяца до 100 тыс. Глава правительства признал, что предстоит еще многое сделать, чтобы довести ситуацию с тестированием населения на коронавирус к желаемым показателям. "Вы еще услышите много в предстоящие пару дней по поводу проведения анализов. Бесспорно, путь, который должен быть пройден, долог", - сказал он.

Джонсон пообещал представить на следующей неделе "всеобъемлющий план", объясняющий, как снова запустить экономику в стране, пребывающей с 23 марта на карантине, когда дети смогут вернуться в школы, а взрослые - на работу. "Коротко говоря, (план будет о том), как мы можем продолжать подавлять болезнь и в то же самое время перезапустить экономику", - отметил политик.

Премьер-министр высказался и по вопросу обязательности ношения в публичных местах масок, затронув тему, по которой в Великобритании пока нет консенсуса. По мнению Джонсона, это будет полезно "по эпидемиологическим причинам, но также даст людям необходимую уверенность в том, что они могут вернуться на работу".