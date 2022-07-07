Джонсон ответил отказом на требование националистов Шотландии о референдуме

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ответил отказом на предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ответил отказом на предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме премьера на имя Стерджен, которое опубликовано в среду канцелярией главы британского правительства.

"В ситуации, когда наша страна стоит перед беспрецедентными вызовами как внутри, так и извне, я не могу согласиться, что сейчас пришло время вернуться к этому вопросу, на который шотландский народ ясно ответил в 2014 году", - написал Джонсон.

Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (ШНП), быстро отреагировала на это письмо. "У Шотландии будет возможность выбрать свою независимость, надеюсь, на референдуме 19 октября 2023 года", - сообщила она через Twitter. Если же плебисцит не удастся организовать, для чего, по закону, нужно согласие Лондона, тогда ШНП рассчитывает вынести эту тему на всеобщие выборы 2024 года. Партия намерена в этом случае сделать выход из состава Великобритании своей единственной предвыборной темой. Соответственно, свой успех или не успех на выборах ШНП будет рассматривать как показатель желания шотландцев к обретению независимости.