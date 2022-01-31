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Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию.
Другие страны
31 января 2022 г. 08:48
Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственных источников японского агентства, визит Джонсона в Японию планировался на середину февраля, однако британская сторона уведомила Токио об отмене визита, в частности, "из-за обострения ситуации вокруг Украины".

Официально о готовящемся визите не объявлялось, однако японский телеканал NHK 29 января сообщил, что Джонсон посетит Японию в середине февраля и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Предполагалось, что стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с новым коронавирусом, а также меры по достижению декарбонизации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности".

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