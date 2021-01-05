Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна в Англии

Правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации в стране и растущей угрозой переполнения больниц.

Правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации в стране и растущей угрозой переполнения больниц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник вечером в специальном обращении к нации объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Если сейчас не принять решительные меры, Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня", - сказал он, подчеркнув, что карантин продлится по меньшей мере до середины февраля.

Новые меры правительства означают, что большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. Как и во время предыдущих карантинов, которые действовали с марта по май и с ноября по декабрь 2020 года, покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях. Такими премьер-министр назвал поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, посещение врача и поездки на работу при отсутствии возможности работать из дома. Еще с конца декабря на большей части территории королевства запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, ресторанов, пабов и кафе.