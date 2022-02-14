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Джонсон обсудит с европейскими лидерами способы не допустить войны в Украине

Джонсон обсудит с европейскими лидерами способы не допустить войны в Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен на этой неделе обсудить с европейскими лидерами способы не допустить войны в Украине и вопрос оказания помощи Киеву в обеспечении обороны страны.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 04:18
Джонсон обсудит с европейскими лидерами способы не допустить войны в Украине
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен на этой неделе обсудить с европейскими лидерами способы не допустить войны в Украине и вопрос оказания помощи Киеву в обеспечении обороны страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение в Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России, - утверждал представитель главы правительства. - Все еще открыто окно возможности для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет предпринимать неустанные усилия вместе с нашими союзниками, добиваясь от России того, чтобы она отступила от края пропасти".

В документе указывается, что среди прочего Джонсон будет обсуждать с союзниками Лондона по НАТО возможность оказания Украине дополнительной экономической поддержки, а также помощи в обеспечении обороны ее границ. В конце недели ожидается визит главы британского правительства на континент, однако не указывается, какую именно страну он посетит. Речь может идти о пока не подтверждавшемся участии Джонсона в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая открывается в пятницу, 18 февраля. Глава министерства обороны королевства Бен Уоллес 16-17 января встретится с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

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