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Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения

Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны поставки стране тяжелого вооружения и систем ПВО.
Другие страны
17 июня 2022 г. 21:25
Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны поставки стране тяжелого вооружения и систем ПВО.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Как отметил Ермак, стороны также обсудили "гарантии безопасности для Украины".

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