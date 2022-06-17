Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны поставки стране тяжелого вооружения и систем ПВО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны поставки стране тяжелого вооружения и систем ПВО.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Как отметил Ермак, стороны также обсудили "гарантии безопасности для Украины".