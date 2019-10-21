Джонсон не пришел на заседание парламента по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не явился на заседание палаты общин парламента в понедельник, направив вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое поведение вызвало критику со стороны депутатов, которые посчитали его неуважительным по отношению к парламенту.

Палата общин в понедельник вновь собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по вопросу Brexit. Однако Джонсон не пришел на заседание.

Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд заявил, что хотел бы знать, где находится глава правительства и почему он не явился на заседание.

"Где он? Где уважение премьер-министра этому парламенту?" - задал вопрос депутат. По его словам, Джонсон был унижен поражением в палате общин в субботу, когда парламентарии отказали ему в "антидемократическом" соглашении по Brexit.