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Джонсон не исключил выход Великобритании из Европейской конвенции по правам человека

Джонсон не исключил выход Великобритании из Европейской конвенции по правам человека Великобритания может рассмотреть выход из Европейской конвенции по правам человека для более эффективного решения проблемы с нелегальной миграцией в районе пролива Ла-Манш.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 17:21
Джонсон не исключил выход Великобритании из Европейской конвенции по правам человека
Борис Джонсон

Великобритания может рассмотреть выход из Европейской конвенции по правам человека для более эффективного решения проблемы с нелегальной миграцией в районе пролива Ла-Манш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

Джонсон подчеркнул, что МВД в ближайшее время внесет на рассмотрение депутатов поправки в закон о государственной границе, которые будут нацелены на ужесточение наказания для тех, кто прибывает в Великобританию нелегальным способом. Кроме того, как ранее утверждали британские власти, лица, оказывающие услуги по нелегальной перевозке мигрантов, после законодательных изменений могут быть пожизненно отправлены за решетку. В ходе выступления в парламенте премьер-министр призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера поддержать инициативы кабмина.

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