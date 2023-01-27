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Джонсон назвал нормандский процесс "дипломатической имитацией"

Джонсон назвал нормандский процесс "дипломатической имитацией" Жесткие санкции против России нужно было вводить в 2014 году, переговоры по урегулированию ситуации в Украине в "нормандском формате" были "дипломатической имитацией".
Другие страны
27 января 2023 г. 02:32
Джонсон назвал нормандский процесс дипломатической имитацией

Жесткие санкции против России нужно было вводить в 2014 году, переговоры по урегулированию ситуации в Украине в "нормандском формате" были "дипломатической имитацией".

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому телеканалу "Рада".

"Санкции против Владимира Путина нужно было ввести в 2014 году, а мы их ввели только в 2022 году. Это было бы серьезно, но мы ничего не сделали. Какие санкции мы тогда ввели? Запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский процесс" и ничего не добились. И Путин сделал выводы, что Запад не станет его останавливать. В этом и была ошибка", — сказал Джонсон.

По словам бывшего премьера, этот "фундаментальный урок" усвоили все.

"Были страны, участвовавшие в нормандском процессе, в минских соглашениях. Все это никуда не двигалось. Люди усвоили самый большой урок: в 2014 году мы провалились, мы не сделали то, что должны были сделать", — пояснил Джонсон.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson Qərbin Putinlə bağlı başlıca səhvini açıqlayıb: “Diplomatik imitasiya ilə məşğul olmuşuq”

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