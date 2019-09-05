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Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести внеочередные выборы

Джонсон намерен вновь предложить провести внеочередные выборы
Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести в ближайшее время внеочередные всеобщие выборы

Канцелярия британского премьера подтвердила, что Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести в ближайшее время внеочередные всеобщие выборы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Премьер-министр выступит с речью, в которой изложит, почему сейчас пришло время высказаться народу, которого подвел парламент. Выборы позволят разрешить ситуацию раз и навсегда", - сказал журналистам представитель офиса премьера.

Накануне палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении выборов 15 октября.

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