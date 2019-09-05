Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести внеочередные выборы

Канцелярия британского премьера подтвердила, что Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести в ближайшее время внеочередные всеобщие выборы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Премьер-министр выступит с речью, в которой изложит, почему сейчас пришло время высказаться народу, которого подвел парламент. Выборы позволят разрешить ситуацию раз и навсегда", - сказал журналистам представитель офиса премьера.

Накануне палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении выборов 15 октября.