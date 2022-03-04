Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совбеза ООН в ближайшие часы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал в ближайшие часы созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал в ближайшие часы созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Даунинг стрит.

"Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН", – говорится в заявлении.

Отметим, что в ночь на пятницу сообщалось о пожаре на Запорожском АЭС. Позднее Госслужба по ЧС Украины уточнила, что возгорание произошло за территорией станции в учебно-тренировочном корпусе.