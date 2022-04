Борис Джонсон: Продолжим работать с нашими союзниками, чтобы Путин потерпел неудачу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился публикацией, посвященный 73-летней годовщине со дня создания НАТО.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"73 года назад в этот день члены-основатели НАТО собрались вместе, объединенные общей верой в свободу и суверенитет. Это убеждение сохраняется и сегодня. Народ Украины борется за ту самую свободу. Мы продолжим работать с нашими союзниками, чтобы Путин потерпел неудачу",- написал он.