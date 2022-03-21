Джонсон: Лондон будет отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО.
Как передает Report, об этом сообщает премьерская канцелярия по итогам состоявшегося телефонного разговора лидеров.
"Премьер-министр обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками", - говорится в документе.
На своей странице в Twitter Джонсон написал, что королевство продолжит оказывать Украине "военную, экономическую и дипломатическую поддержку", чтобы как можно быстрее положить конец конфликту на территории Украины.