Джонсон: Лондон будет отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает премьерская канцелярия по итогам состоявшегося телефонного разговора лидеров.

"Премьер-министр обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками", - говорится в документе.

На своей странице в Twitter Джонсон написал, что королевство продолжит оказывать Украине "военную, экономическую и дипломатическую поддержку", чтобы как можно быстрее положить конец конфликту на территории Украины.