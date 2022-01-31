Джонсон извинился в парламенте за вечеринки на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, извинился после публикации отчета о внутреннем расследовании вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, извинился после публикации отчета о внутреннем расследовании вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, он полностью согласен с общими выводами расследования.

"Прежде всего я хочу сказать "простите". Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и за то, каким образом решали эту ситуацию", - сказал Джонсон в парламенте.

Ранее в понедельник канцелярия британского премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, и правительству Британии следует рассмотреть уроки, извлеченные из этих нарушений, не дожидаясь завершения полицейского расследования.