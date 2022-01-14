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Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки накануне похорон ее супруга

Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки накануне похорон ее супруга Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки, которые прошли в его резиденции в апреле прошлого года накануне похорон супруга монарха герцога Эдинбургского Филипа.
Другие страны
14 января 2022 г. 17:06
Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки накануне похорон ее супруга

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки, которые прошли в его резиденции в апреле прошлого года накануне похорон супруга монарха герцога Эдинбургского Филипа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил представитель канцелярии главы правительства.

"Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала [принца Филипа]", - сказал он. В офисе Джонсона подчеркнули, что премьер не присутствовал на вечеринках, которые состоялись на Даунинг-стрит, 10 в апреле прошлого года, когда в стране действовали коронавирусные ограничения.

Согласно источникам газеты The Daily Telegraph, 16 апреля 2021 года накануне похорон принца Филипа в резиденции Джонсона прошли две вечеринки с распитием спиртных напитков. Одним их тех, кто устроил банкет, оказался уже бывший директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк, который ранее также работал с предшественницей нынешнего главы правительства Терезой Мэй (занимала пост премьера с 2016 по 2019 год). Как указало издание, вышестоящее руководство Слэка рекомендовало ему не проводить какие-либо мероприятия по случаю его ухода на другую работу, однако данный совет не был учтен. Сам чиновник, перешедший работать заместителем главного редактора таблоида The Sun после четырех лет службы на Даунинг-стрит, извинился за организацию вечеринки.

При этом имя второго сотрудника офиса Джонсона, также устроившего "прощальную вечеринку", не разглашается. Известно, что он работал одним из личных фотографов премьера. Издание уточнило, что в какой-то момент гости двух мероприятий встретились друг с другом в саду на территории резиденции. В общей сложности на двух вечеринках присутствовали около 30 человек, которые танцевали до утра.

Джонсон в период с 15 по 17 апреля 2021 года находился в своей загородной резиденции Чекерс. В день похорон принца Филипа на странице премьера в Twitter появилась фотография главы кабмина, сделанная на территории поместья, расположенного в графстве Бакингемшир примерно в 65 км от Центрального Лондона.

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