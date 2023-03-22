Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit

Два бывших премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон и Лиз Трасс, намерены голосовать в среду против ключевого положения нового соглашения между Великобританией и Евросоюзом о торговле с Ольстером.

Два бывших премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон и Лиз Трасс, намерены голосовать в среду против ключевого положения нового соглашения между Великобританией и Евросоюзом о торговле с Ольстером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

В конце февраля Великобритания и ЕС согласовали "Виндзорскую концепцию", которая упрощает процедуру ввоза товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, за исключением продукции, которая направляется в Республику Ирландия. Кроме того, договор позволяет британскому правительству накладывать вето на применение в Ольстере норм европейского законодательства, если такое решение примут более трети депутатов Ассамблеи (регионального парламента) - не менее 30 из 90 депутатов, представляющих как минимум две партии. Именно против этого положения, получившего название "Тормоз Стормонта" (по месту нахождения парламента в Белфасте), выступили бывшие премьеры.

"Предлагаемые договоренности означали бы, что или Северная Ирландия останется в ловушке правового режима ЕС, который будет все больше отличаться от остальной Великобритании, или все Соединенное Королевство не сможет должным образом отдалиться и воспользоваться преимуществами Brexit. Это недопустимо. Сегодня я буду голосовать против предлагаемых договоренностей", - приводит телеканал в среду слова Джонсона.

Близкий к Трасс источник сообщил, что она намерена действовать схожим образом. "Изучив детально "Виндзорскую концепцию" и "Тормоз Стормонта", Лиз решила голосовать против [этого] подзаконного акта сегодня", - сказал он. Ранее о непринятии положения соглашения в нынешнем виде заявила и Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии.