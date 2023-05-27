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Джонсон и Трамп обсудили войну в Украине

Джонсон и Трамп обсудили войну в Украине Экс-президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели встречу для обсуждения ситуации в Украине.
Другие страны
27 мая 2023 г. 00:49
Джонсон и Трамп обсудили войну в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели встречу для обсуждения ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителя последнего сообщает Sky News.

Где они встретились, неизвестно, но переговоры прошли в перерыве турне Джонсона по США с остановками в Техасе и Лас-Вегасе, отмечает телеканал.

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года по сентябрь 2022-го и застал первые месяцы войны России в Украине. Он активно выступал за поставки вооружений и оказание финансовой помощи Украине, обучение ее военных и несколько раз посещал Киев, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп был президентом США в 2017–2021 годах. В ходе попытки переизбраться на второй срок он проиграл своему сопернику-демократу Джо Байдену. После начал войны в Украине Трамп заявлял, что при нем конфликта не произошло бы, связал происходящее со "слабостью и некомпетентностью" Байдена и обвинил американские власти в неумении общаться с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп объявил о планах участвовать в президентских выборах в США в 2024 году прошлой осенью. В случае своей победы он пообещал положить конец войне в Украине "до инаугурации". Он несколько раз заявлял о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Бывший британский премьер, напротив, относился к перспективе диалога с Россией скептически.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson və Donald Tramp Ukraynadakı müharibəni müzakirə ediblər

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