О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джонсон и Шольц удвоят усилия по решению украинского вопроса

Джонсон и Шольц удвоят усилия по решению украинского вопроса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 01:43
Джонсон и Шольц удвоят усилия по решению украинского вопроса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом заявляет канцелярия британского главы правительства по итогам встречи двух лидеров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Премьер-министр подчеркнул, что мы в данный момент находимся в самой опасной фазе кризиса, а российское вторжение в Украину возможно в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц решили удвоить усилия по достижению дипломатического решения для предотвращения ненужного кровопролития", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "нарушение украинского суверенитета" стало бы "стратегическим просчетом" российских властей, который повлек бы за собой "всеобъемлющий ответ" в виде санкций. "Премьер-министр подчеркнул, что для снижения угрозы со стороны России в долгосрочной перспективе Европа должна покончить с зависимостью от российских углеводородов", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Conson və Solts Ukrayna məsələsinin həlli üçün səylərini ikiqat artıracaqlar

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
13 февраля 2022 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi