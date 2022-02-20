Джонсон и Шольц удвоят усилия по решению украинского вопроса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом заявляет канцелярия британского главы правительства по итогам встречи двух лидеров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Премьер-министр подчеркнул, что мы в данный момент находимся в самой опасной фазе кризиса, а российское вторжение в Украину возможно в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц решили удвоить усилия по достижению дипломатического решения для предотвращения ненужного кровопролития", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "нарушение украинского суверенитета" стало бы "стратегическим просчетом" российских властей, который повлек бы за собой "всеобъемлющий ответ" в виде санкций. "Премьер-министр подчеркнул, что для снижения угрозы со стороны России в долгосрочной перспективе Европа должна покончить с зависимостью от российских углеводородов", - говорится в заявлении.