​Джонсон и Хант вышли в финал гонки за пост премьера Британии

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов и премьера страны по итогам голосования фракции тори в парламенте, теперь слово за рядовыми членами партии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования, однако пока не исключен сценарий, при котором Хант, учитывая, на сколько он уступает по популярности Джонсону, снимет свою кандидатуру в пользу конкурента. Именно такая ситуация (ее в Британии называют еще "коронацией") имела место в 2016 году, когда соперница Терезы Мэй Андреа Лидсом сняла свою кандидатуру, оставив Мэй единственным претендентом на премьерский пост. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.