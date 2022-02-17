Джонсон и Гутерриш условились вместе работать над урегулированием кризиса вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договорились продолжить совместную работу над поиском дипломатического выхода из кризиса вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договорились продолжить совместную работу над поиском дипломатического выхода из кризиса вокруг Украины.

Как передает Report, об этом заявляет канцелярия главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Гутерришем.

"Они договорились продолжать тесно работать над поиском путей дипломатического решения и предотвращения катастрофической военной эскалации и гуманитарного кризиса", - отмечается в тексте.

"Лидеры вновь указали на ответственность государств, которые должны придерживаться своих обязательств в рамках Устава ООН и уважать суверенитет и территориальную целостность членов ООН. Премьер-министр и генеральный секретарь также подтвердили важность добросовестной работы сторон над имплементацией минских соглашений", - говорится в заявлении.

Джонсон тем временем заметил, что "в настоящий момент есть очень мало свидетельств отвода Россией войск", а оба участника телефонного разговора пришли к общему мнению, что "любое вторжение на Украину будет иметь катастрофические и далеко идущие последствия".