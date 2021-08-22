Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия британского премьера.

"Премьер -министр обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регион", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что любое новое правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств, отмечается в сообщении.

Также говорится, что Британия и Турция исходят из того, что о "Талибане" будут "судить не по их словам, а по их действиям".

"Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", - говорится в заявлении.