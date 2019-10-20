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Джонсон и Эрдоган обсудили планы провести встречу с Макроном и Меркель

Джонсон и Эрдоган обсудили планы провести встречу с Макроном и Меркель

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились рассмотреть возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Франции и ФРГ для обсуждения ситуации вокруг военной операции Анкары в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье по итогам телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.

"Премьер-министр и президент договорились искать возможность провести встречу с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель для обсуждения нынешней ситуации, а также более широкого круга вопросов, включающих в себя борьбу с терроризмом и миграцию", - отмечается в сообщении.

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