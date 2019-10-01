​Джонсон готов работать над решением проблемы ирландской границы

Великобритания готова работать над разрешением проблемы пограничного контроля на острове Ирландия после выхода страны из состава ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

"Вся Великобритания должна полностью выйти из таможенного союза ЕС. И, если мы хотим, чтобы Северная Ирландия осталась частью таможенной зоны Соединенного Королевства, что является вопросом первоочередной важности, то тогда каким-то образом мы должны разрешить проблему пограничного контроля", - добавил премьер-министр.

Как информировала газета The Daily Telegraph, Борис Джонсон в ближайшие несколько дней предложит ЕС свое видение альтернативы режиму "бэкстоп". Так, он намерен предложить ЕС создать единую экономическую зону на острове Ирландия, внутри которой будет возможно свободное перемещение продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Стороны также выработают общие таможенные правила для других категорий товаров, пересекающих границу между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из Евросоюза вместе с Великобританией Северной Ирландией.

Ирландские СМИ также сообщили о возможности создания специальных "центров таможенного оформления" на удалении в 8-16 км от границы по обе ее стороны, но не на ней самой, так как последнее противоречило бы подписанному в 1998 году Белфастскому соглашению, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта. Однако Джонсон заявил, что такого предложения Лондон не делал. "Мы этого не предлагали", - сказал Джонсон.