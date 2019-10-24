 Наверх

Джонсон: ЕС, скорее всего, продлит срок Brexit

Джонсон: ЕС, скорее всего, продлит срок Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ЕС намерен перенести срок Brexit с 31 октября на более поздний срок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел", - сказал премьер журналистам.

Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом законом и после соответствующего голосования коллег по парламенту.

В настоящее время Лондон ждет решения ЕС.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!