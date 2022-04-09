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Джонсон: Британия будет усиливать санкции против России каждую неделю

Джонсон: Британия будет усиливать санкции против России каждую неделю Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что санкции против России будут усиливаться неделю за неделей. Глава британского правительства добавил, что заморозкой активов российских олигархов не ограничится.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 22:29
Джонсон: Британия будет усиливать санкции против России каждую неделю

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что санкции против России будут усиливаться неделю за неделей. Глава британского правительства добавил, что заморозкой активов российских олигархов не ограничится.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Будем усиливать давление на Россию Мы будем интенсифицировать санкции против РФ неделю за неделей", - сказал Джонсон.

Он добавил, что Великобритания не ограничится заморозкой активов или санкциями против российских олигархов. По его словам, Лондон окажет влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

Напомним, в ходе брифинга Джонсон заявил о готовности Великобритании либерализовать торговлю с Украиной.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson: “Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları hər həftə artıracaq”

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