Опрос: Борис Джонсон - абсолютный лидер в борьбе за пост премьера Великобритании

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Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон является главным претендентом на пост британского премьер-министра после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times, которая опубликовала результаты опроса среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии, подготовленного социологической службой YouGov.

Так, экс-главу МИД поддерживают 39% участников исследования. На втором месте по популярности с большим отставанием от Джонсона находится бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. В их очном противостоянии, согласно опросу, симпатии консерваторов также будут на стороне Джонсона в соотношении 59% к 41%.

Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявил в четверг, что намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии, а следовательно, и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй.

Действующий британский премьер ранее заявила, что уйдет в отставку, как только парламент примет проект соглашения об условиях Brexit, однако не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент.