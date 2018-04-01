Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в воскресенье в Twitter начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в воскресенье официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента. Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

"Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан - опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме. После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", - написала Хезер Науэрт, также исполняющая обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии.