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    Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США

    Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в воскресенье в Twitter начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в воскресенье официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента. Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

    "Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан - опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме. После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", - написала Хезер Науэрт, также исполняющая обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии.

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