Джон Кирби: США против разделения Ирака

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь госдепартамента США Джон Кирби заявил, что США против разделения Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Д. Кирби на ежедневной пресс-конференции прокомментировал слова командующего сухопутными войсками США Раймонда Одиорно, который назвал вероятность распада Ирака возможным.

Кирби опроверг Одиорно словами: "США против разделения Ирака, это противоречит нашей политике. Мы видим Ирак как единое государство".

Кирби добавил, что США поддерживают правительство Ирака во главе с Хайдаром аль-Ибади.