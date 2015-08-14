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    Джон Кирби: США против разделения Ирака

    Мы видим Ирак как единое государство

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь госдепартамента США Джон Кирби заявил, что США против разделения Ирака. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Д. Кирби на ежедневной пресс-конференции прокомментировал слова командующего сухопутными войсками США Раймонда Одиорно, который назвал вероятность распада Ирака возможным. 

    Кирби опроверг Одиорно словами: "США против разделения Ирака, это противоречит нашей политике. Мы видим Ирак как единое государство".

    Кирби добавил, что США поддерживают правительство Ирака во главе с Хайдаром аль-Ибади. 

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