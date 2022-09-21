Джон Кирби: США серьезно относятся к ядерным угрозам Путина

Заявление президента России Владимира Путина о немедленной частичной мобилизации было “ожидаемым” и “признаком того, что он находится в тяжелом положении”.

Заявление президента России Владимира Путина о немедленной частичной мобилизации было “ожидаемым”.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

“Это определенно признак того, что он находится в тяжелом положении, и мы знаем, что он понес десятки тысяч жертв”, - сказал Кирби.

Помимо этого, Кирби отметил, что США “серьезно” относятся к ядерным угрозам Путина и предупредил, что применение ядерного оружия будет иметь “серьезные последствия”.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя намерение России поддержать проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины сказал, что США никогда не признают претензии России на какие-либо аннексированные части Украины.

"Россия, похоже, продолжает реализацию планов по проведению фиктивного референдума в регионах Украины, что является прямым нарушением суверенитета этой страны", - сказал он.

По его словам, США безоговорочно отвергают действия России и будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы "заставить Россию заплатить, и оказать историческую поддержку Украине".