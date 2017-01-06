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    Джон Керри уходит из политики

    Госсекретарь США уходит в отставку 20 января вместе с администрацией Барака Обамы

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего. Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

    73-летний  Д.Керри занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.

    Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.

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