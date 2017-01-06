Джон Керри уходит из политики

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего. Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

73-летний Д.Керри занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.

Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.