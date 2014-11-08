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    Джон Керри: США и РФ договорились обмениваться информацией и продолжить диалог по ситуации на Украине

    У нас есть определенные разногласия по Украине

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "США и Россия договорились обмениваться информацией и продолжить диалог по ситуации на Украине".

    Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на брифинге, комментируя итоги переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АТЭС в Пекине.

    "У нас есть определенные разногласия по Украине. Мы договорились обменяться информацией относительно этого. Мы также пришли к согласию, что этот диалог будет продолжаться", — заявил Керри 

    Госсекретарь США выразил надежду на то, что минские договоренности по Украине будут реализованы.

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