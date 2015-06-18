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    Госсекретарь США поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан

    Рамазан - это время возвышенных размышлений, молитв, сострадания и объединения

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поздравил мусульман мира с наступлением священного месяца Рамазан.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепа, Дж.Керри в поздравлении пожелал мусульманам счастливого и благословенного Рамазана.

    "Рамазан - это время возвышенных размышлений, молитв, сострадания и объединения. Для мусульман мира этот особенный месяц укрепляет понимание общих ценностей - ценностей человечества. Это также время для осознания ответственности людей всех вероисповеданий, помощи людям, находящимся в нужде и жертвам конфликтов в  таких странах как Мьянма, Ирак, Ливия, Нигерия, Сомали, Сирия и Йемен", - заявил он.

    Дж.Керри также сообщил, что помимо посольств США по всему миру, Государственный департамент также проведет празднование в честь начала священного месяца.

    Глава Госдепа завершил свое поздравление словами "Рамазан Карим".

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