Госсекретарь США поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поздравил мусульман мира с наступлением священного месяца Рамазан.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепа, Дж.Керри в поздравлении пожелал мусульманам счастливого и благословенного Рамазана.

"Рамазан - это время возвышенных размышлений, молитв, сострадания и объединения. Для мусульман мира этот особенный месяц укрепляет понимание общих ценностей - ценностей человечества. Это также время для осознания ответственности людей всех вероисповеданий, помощи людям, находящимся в нужде и жертвам конфликтов в таких странах как Мьянма, Ирак, Ливия, Нигерия, Сомали, Сирия и Йемен", - заявил он.

Дж.Керри также сообщил, что помимо посольств США по всему миру, Государственный департамент также проведет празднование в честь начала священного месяца.

Глава Госдепа завершил свое поздравление словами "Рамазан Карим".