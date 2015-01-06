Джон Керри посетит Индию за две недели до приезда Барака Обамы

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри отправится с официальным визитом в Индию 10 января. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении госдепартамента.

"Керри отправится в Ахмедабад, Индия, 10 января для участия в 7-й конференции "Вибрант Гуджарат саммит" (Vibrant Gujarat Summit), которую откроет индийский премьер-министр Нарендра Моди", - отмечается в сообщении.

"Это первый раз, когда Соединенные Штаты примут участие в мероприятии в качестве страны-партнера", - подчеркивается в сообщении.

Конференция пройдет 11-13 января 2015 года и будет посвящена вопросам международной торговли и инвестиций.

Визит президента США Барака Обамы в Индию запланирован на 26 января. Как ожидается, глава государства в качестве главного гостя будет присутствовать на традиционном военном параде в Нью-Дели в честь национального праздника - Дня республики.