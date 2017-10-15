Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Бывший государственный секретарь Джон Керри обвинил Дональда Трампа в создании международного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на “cbsnews.com”, об этом экс-дипломат сказал, комментируя недавние слова Д.Трампа относительно “сделки по ядерной программе Ирана”

“Решение президента Трампа опасно. Он создает международный кризис. Это ставит под угрозу национальные интересы США и наших близких союзников. Надеюсь, что другие участники соглашения покажут миру, что такое ответственное поведение и останутся верны условиям сделки, несмотря ни на какие провокационные выступления и ложные обвинения Трампа.”

Отметим, что вчера Дональд Трамп не исключил варианта выхода его страны из международного соглашения, подписанного между Ираном и странами Запада относительно ядерной программы Тегерана в 2015 г. Американский парламент, Конгресс в ближайшие 90 дней примет решение касательно предложения Д.Трампа.