Джон Керри может вернуться на госслужбу после перерыва

Джон Керри не исключает возможности возвращения на госслужбу после того, как на время покинул должность представителя президента США по вопросам климата.
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"С божьей помощью, если я буду чувствовать себя здоровым и полным энергии", - ответил он на вопрос журналиста, вернется ли он снова на госслужбу. Керри также отметил, что хочет провести время со своей семьей.
Ранее газета The Hill со ссылкой на пресс-секретаря чиновника сообщала, что Керри должен покинуть должность представителя президента США по вопросам климата 6 марта.