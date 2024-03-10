Джон Керри может вернуться на госслужбу после перерыва

Джон Керри не исключает возможности возвращения на госслужбу после того, как на время покинул должность представителя президента США по вопросам климата.

Джон Керри не исключает возможности возвращения на госслужбу после того, как на время покинул должность представителя президента США по вопросам климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом чиновник сказал в эфире телеканала MSNBC.

"С божьей помощью, если я буду чувствовать себя здоровым и полным энергии", - ответил он на вопрос журналиста, вернется ли он снова на госслужбу. Керри также отметил, что хочет провести время со своей семьей.

Ранее газета The Hill со ссылкой на пресс-секретаря чиновника сообщала, что Керри должен покинуть должность представителя президента США по вопросам климата 6 марта.