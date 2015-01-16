Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри назвал "Боко Харам" одной из самых опасных террористических организаций планеты.

Как передает Report, об этом сообщается в Твиттере бюро Государственного департамента по делам Африки.

"Боко Харам", без сомнений, одна из наиболее грозных и зловещих организаций на планете сегодня", — заявил Керри.

Ранее стало известно, что в Камеруне армейские подразделения ликвидировали 143 боевика террористической группировки "Боко Харам".