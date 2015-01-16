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    ​Керри назвал "Боко Харам" одной из самых опасных террористических организаций планеты

    Боко Харам, без сомнений, одна из наиболее грозных и зловещих организаций на планете сегодня

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри назвал "Боко Харам" одной из самых опасных террористических организаций планеты.

    Как передает Report, об этом сообщается в Твиттере бюро Государственного департамента по делам Африки.

    "Боко Харам", без сомнений, одна из наиболее грозных и зловещих организаций на планете сегодня", — заявил Керри.

    Ранее стало известно, что в Камеруне армейские подразделения ликвидировали 143 боевика террористической группировки "Боко Харам".

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