Джон Керри 6 марта покинет должность представителя президента США по климату

Джон Керри покинет должность представителя президента США по вопросам климата 6 марта.

Джон Керри покинет должность представителя президента США по вопросам климата 6 марта.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на пресс-секретаря чиновника.

По его словам, среда станет последним рабочим днем Керри в должности эмиссара президента США Джо Байдена по климату. Пресс-секретарь отказался предоставить информацию о дальнейших планах чиновника. The Hill предполагает, что он будет сотрудничать с Йельским университетом.

В январе Белый дом сообщил, что Керри в ближайшие месяцы покинет пост спецпредставителя главы государства. По сведениям портала Axios, он начнет работать в предвыборном штабе Байдена. Новым эмиссаром по климату станет старший советник президента по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики Джон Подеста.