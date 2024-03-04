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Джон Керри 6 марта покинет должность представителя президента США по климату

Джон Керри 6 марта покинет должность представителя президента США по климату Джон Керри покинет должность представителя президента США по вопросам климата 6 марта.
Другие страны
4 марта 2024 г. 23:22
Джон Керри 6 марта покинет должность представителя президента США по климату

Джон Керри покинет должность представителя президента США по вопросам климата 6 марта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на пресс-секретаря чиновника.

По его словам, среда станет последним рабочим днем Керри в должности эмиссара президента США Джо Байдена по климату. Пресс-секретарь отказался предоставить информацию о дальнейших планах чиновника. The Hill предполагает, что он будет сотрудничать с Йельским университетом.

В январе Белый дом сообщил, что Керри в ближайшие месяцы покинет пост спецпредставителя главы государства. По сведениям портала Axios, он начнет работать в предвыборном штабе Байдена. Новым эмиссаром по климату станет старший советник президента по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики Джон Подеста.

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