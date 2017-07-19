Джон Хантсман возглавит американское посольство в России

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Новым руководителем американской дипмиссии в Москве станет Джон Хантсман.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

По информации, помимо исполнения своих прямых обязанностей, дипломат примет участие в расследовании возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Хантсман был губернатором американского штата Юта, а с 2009 по 2011 год исполнял обязанности посла США в Китае. Согласно СМИ, Трамп надеется, что Хантсман поможет улучшить отношения с Россией.