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    Джон Хантсман возглавит американское посольство в России

    Он с 2009 по 2011 год исполнял обязанности посла США в Китае

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Новым руководителем американской дипмиссии в Москве станет Джон Хантсман.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    По информации, помимо исполнения своих прямых обязанностей, дипломат примет участие в расследовании возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США.

    Хантсман был губернатором американского штата Юта, а с 2009 по 2011 год исполнял обязанности посла США в Китае. Согласно СМИ, Трамп надеется, что Хантсман поможет улучшить отношения с Россией.  

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