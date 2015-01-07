Джон Бейнер в третий раз стал спикером палаты представителей Конгресса США

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Члены палаты представителей Конгресса США в третий раз избрали республиканца Джона Бейнера своим спикером.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, политика поддержали 216 парламентариев из 408. Его оппонент - Нэнси Пелоси из Демократической партии - получила 164 голоса, несмотря на то, что в палате состоят 188 ее однопартийцев. Республиканец также не пользуется популярностью в своей партии - против него проголосовали 25 однопартийцев.

Таким образом, Бейнер будет занимать должность спикера палаты в течение еще двух лет.

Вместе с другими лидерами Конгресса 12 января он примет участие во встрече с президентом Бараком Обамой. "Они обсудят налоговую реформу, модернизацию инфраструктуры страны и ее внешнюю политику", - отметил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Конгресс США 114-го созыва приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. Впервые за последние восемь лет большинство мест в его обеих палатах будет принадлежать республиканцам, которые смогут теперь определять законодательную повестку дня.

На промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2014 года "великая старая партия" нанесла сокрушительное поражение своим оппонентам, отвоевав большинство кресел в сенате и значительно упрочив контроль над палатой представителей. Сейчас республиканцы располагают в верхней палате 54 мандатами из 100, а в нижней - 246 из 435, что является самым убедительным превосходством со времен Второй мировой войны.

Что касается разногласий республиканцев с демократами и администрацией Обамы, то они останутся теми же, что и в 2014 году. Среди основных спорных вопросов значатся строительство нефтепровода "Кистоун экс-эл" (Keystone XL), программа здравоохранения, прозванная американцами Obamacare, и иммиграционная реформа.