Джодж Буш-старший домогался на дочь экс-сотрудника ЦРУ - СМИ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Дочь бывшего сотрудника ЦРУ Рослин Корриган обвинила экс-президента США Джорджа Буша - старшего в сексуальных домогательствах. Как сообщает Report, об этом она заявила интервью журналу Time.

"Рослин Корриган было шестнадцать, когда она получила шанс познакомиться с Джорджом Бушем-старшим", - говорится в сообщении.

Это произошло в 2003 году, когда экс-президенту США было 79 лет. Тогда он приехал в офис ЦРУ, где работал на то время отец Корриган. Как отметила Рослин, инцидент произошел во время общего фотографирования.

"Моя первая реакция была абсолютным ужасом. Я действительно была растеряна", - рассказала женщина в интервью, во время которого впервые созналась в домогательствах.

"Первое, что я сделала, посмотрела на мою маму, и, хотя он продолжал стоять рядом, я ничего не сказала. Что подросток скажет экс-президенту США? Наподобие, эй, чувак, ты не должен щупать меня как сейчас?",- поделилась женщина.

С конца октября с подобными обвинениями в адрес экс-президента США, которому сейчас 93 года, помимо Корриган уже выступали пять женщин, в том числе актрисы Хезер Линд и Джордана Грольник, а также писательница Кристина Бейкер Кляйн.